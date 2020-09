Ritorno a scuola, l’amarezza dei sindacati: “Abbiamo necessità di più di 7000 docenti di ruolo"

Questa la fotografia del personale scolastico il giorno della riapertura! “L’importante è aprire la scuola” ripete il Ministro, come un mantra, in che modo non importa. Da mesi le organizzazioni sindacali, a Roma con la Ministra e qui in Piemonte e in ogni provincia, hanno posto e insistito sulla questione del personale scolastico, dei concorsi, dei tempi, dei modi, dell’accumularsi di ritardi. Il personale degli uffici periferici del ministero sta lavorando senza sosta in questi giorni ma qualcosa, e troppo, non ha funzionato. Si riparte a macchia di leopardo, con differenze in ogni scuola e in ogni provincia, l’area metropolitana, Torino, è la prima all’appello nel caos della ripartenza. Si riparte dunque con un aumento di instabilità e incertezze in un momento in cui avremmo bisogno di stabilità e certezze, non occorrono altri imprevisti, con i più basilari diritti del lavoro del personale precario subordinati agli errori di sistema e la prospettiva di nominare personale con titoli errati e da sostituire, in una girandola di supplenze in classe. Per una gestione ferma e serena di fronte al COVID, per la salute e la sicurezza di tutti, occorrono certezze, serenità e personale stabile. Si è preferito cambiare le “regole gioco” a partita iniziata e in un momento difficile, questo è il risultato".