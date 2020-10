Al Cap10100 due serate di grande musica con Federico Poggipollini e Marina Rei

Il Cap10100 di Torino accoglierà questa sera Federico Poggipollini per un evento live in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, Trappole, in featuring con Eugenio Finardi (che prosegue la serie di omaggi avviata con "Il chiodo" degli Skiantos e la rivisitazione di "Monna Lisa" di Ivan Graziani). Dopo l'esibizione lo scorso 9 settembre all'appuntamento radiotelevisivo di RTL 102.5 "PowerHits2020", in cui ha aperto le danze suonando l'Inno di Mameli dalle gradinate dell'Arena di Verona, il cantautore bolognese continua così il percorso verso l'uscita del suo nuovo album, Canzoni Rubate.

"Una canzone dal ritmo incalzante. Tra la new wave e il punk anni 80 - spiega Capitan Fede, parlando del nuovo singolo -. Il basso ipnotico con la batteria che suona nervosa e libera nei fill. Gli interventi di chitarra e tastiera sono in perfetto stile con la musica di quegli anni. Trappole il testo in una frase: la trappola in cui il cervello cade a causa di automatismi. Grazie a Eugenio Finardi che con la sua voce decisa e ruvida regala un'interpretazione ricca di sfumature".

Mercoledì 7 ottobre, invece, sarà Marina Rei a calcare il palco di corso Moncalieri 18, artista eclettica e fuori dall'ordinario, che ha festeggiato da poco i 25 anni di carriera con un grande concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

La cantautrice e percussionista romana proporrà anche al pubblico torinese il nuovo disco Per essere felici, da cui è stato estratto il recente singolo Bellissimo. "Il legame profondo di una madre col figlio - spiega -, l'inevitabile confronto sui cambiamenti, la ricerca della propria identità tra confini e libertà. I figli crescono e scoprono se stessi, intrappolati in un tempo che non gli appartiene più, si cercano, per poter trovare il proprio spazio. In questa ricerca percorrono una strada che li porterà a fare nuove conquiste e a dare un senso alla propria vita".

Aperture porte ore 18.30, inizio concerti ore 21.