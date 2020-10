Expocasa 2020 chiude con successo e in piena sicurezza

Grande successo per Expocasa 2020, lo storico salone dell’arredamento e delle idee per l’abitare, che dal 26 settembre fino ad oggi, domenica 4 ottobre, è tornato ad animare gli spazi dell’Oval Lingotto di Torino. Lungo tutti i giorni di fiera grande partecipazione di pubblico, interessato non solo al percorso espositivo con i migliori marchi del settore casa, ma anche incuriosito e partecipe durante gli incontri, i workshop e talk in calendario, molti dei quali hanno registrato il sold out.

Un successo e una soddisfazione che però vanno ben al di là dei numeri che in ogni caso sono rilevantI, con oltre 35.000 ingressi.

“Noi di GL events, insieme a tutti gli espositori, possiamo davvero essere orgogliosi per ciò che siamo stati capaci di fare realizzando questa edizione di Expocasa. Non era un risultato scontato, anche se ci abbiamo sempre creduto, e al di là dei numeri comunque lusinghieri e incoraggianti a conferma del buon lavoro svolto, sono fiero di come abbiamo operato, con la collaborazione di tutti e con la vicinanza delle istituzioni, e di come siamo riusciti a mettere in piedi un evento indoor di livello e lungo ben 9 giorni, facendo squadra con tutti, in un contesto comunque complesso. E il pubblico ci ha premiato.” dichiara Lamberto Mancini, amministratore delegato di GL events Italia. “Ritengo che con Expocasa abbiamo dato al territorio un segnale di vitalità e di ripresa, un esempio positivo di come si può e si debba andare avanti. Con l’attenzione alla sicurezza prima di ogni altra cosa. Rispettando rigorosamente i protocolli nazionali del settore, con controlli attenti sul pubblico in entrata, predisponendo spazi adeguati e obbligo di mascherina ovunque. Anche questo alla fine ci ha premiato e abbiamo conseguito un risultato che fa di Expocasa un modello di fiera ben fatta, sicura e virtuosa”.

La 57esima edizione di Expocasa, il primo evento fieristico della città e tra i primissimi in Italia dopo il difficile periodo di stop legato all’emergenza Covid-19, è stata dunque una scommessa vinta: per l’organizzatore GL events Italia, che ha fortemente voluto che la manifestazione fosse realizzata esclusivamente in presenza, ma anche per le aziende che hanno deciso di essere presenti. Con la riapertura ufficiale delle porte del distretto del Lingotto, Expocasa ha significato un importante momento di ripartenza economica e sociale del Paese, per il sistema fieristico e per tutto il territorio. Un vero e proprio modello che può divenire punto di riferimento per l’intero settore.

Un riavvio importante testimoniato anche dalla presenza dello stand istituzionale che ha visto insieme Città di Torino e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino; nell’area incontri dedicata si sono tenuti convegni e seminari che hanno toccato i temi dell’abitare sostenibile, del design e del fare impresa oltre che delle eccellenze del territorio.

Elemento fondamentale per il corretto svolgimento di questa edizione è stato il rispetto dei protocolli sanitari per far sì che si svolgesse nella massima sicurezza per il pubblico e per gli espositori: il salone si è svolto secondo il protocollo sanitario messo in campo in osservanza alla normativa vigente, in uno spazio di oltre 20.000 mq, allestito per ritrovare una nuova normalità nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre misure che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Norme e disposizioni molto apprezzate sia dagli espositori sia dal pubblico che ha seguito le indicazioni e che ha premiato con la sua presenza la precisa scelta di rendere gratuito l’accesso alla manifestazione.

Expocasa è stato organizzato da GL events Italia con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.