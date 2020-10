Borgo Dora, via libera al Balon dopo un sabato di stop

A Borgo Dora torna il Balon: il tradizionale mercatino delle pulci torinese sarà quindi regolarmente aperto dopo un sabato di stop preventivo imposto dopo l'introduzione dei nuovi Dpcm. Ad annunciarlo è l'Associazione Commercianti Balon sulla propria pagina Facebook: “Dopo l'incontro – si legge - con il Comune di Torino, dove abbiamo costruito insieme delle misure che ci permettono di mantenere una situazione ampiamente controllata, abbiamo ottenuto l'autorizzazione”. Tra le misure introdotte, oltre all'ormai classico distanziamento fisico con utilizzo obbligatorio delle mascherine, da segnalare la riduzione del numero di accessi al mercato.

“In questo periodo – commenta sempre su Facebook il presidente dell'associazione Simone Gelato – sembra ci siano costantemente ingiustizie, drammi, non eque misure, avvisi all’ultimo minuto e chi più ne ha più ne metta. A onor del vero la situazione è davvero difficile a tutti i livelli, un continuo viaggio sulle montagne russe tra Dpcm, ordinanze regionali, locali e problemi organizzativi. A tutti i livelli ci si sta impegnando per far funzionare tutto al meglio possibile”.