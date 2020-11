Torino, due nuove panchine d'autore per il “Transgender day of remembrance 2020”

Oggi è il TDoR Transgender Day of Remembrance, giornata in cui nel mondo si celebrano e ricordano tutte le persone transgender vittime di violenza, odio e pregiudizio. Per l'occasione, il Museo d'Arte Urbana di Torino ha realizzato due nuove panchine d'autore in collaborazione con l'associazione culturale Maurice GLBTQ e la Circoscrizione 6.

Le opere (dipinte da Vito Navolio) sono posizionate nei giardini di Via Tollegno, nel quartiere Barriera di Milano: la prima tratta la tematica della transfobia attraverso uno “Stop” forte e chiaro, mentre la seconda affronta il razzismo con l'eloquente messaggio “Colori diversi...solo colori”: “Ringraziamo - fanno sapere dal Mau – la presidente della 6 Carlotta Salerno e la coordinatrice alla cultura Isabella Martelli per la disponibilità”.