La municipale ferma un autobus proveniente dalla Moldavia e sequestra 26 stecche di sigarette

Nella tarda serata di venerdì il personale del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, impegnato in un servizio ordinario di viabilità e traffico, ha effettuato un controllo nel parcheggio antistante il Palavela. Gli agenti hanno richiesto i documenti di viaggio ai conducenti di un autobus di nazionalità moldava proveniente da Chisinau appena giunto in città.

Durante il controllo degli interni del mezzo, e più precisamente tra i sedili posteriori del veicolo, i ‘civich’ hanno rinvenuto un grosso borsone nel quale erano nascoste 26 stecche di sigarette, per un peso complessivo di 5 chilogrammi, quantitativo ben al disopra del limite fissato dalla legge consistente in una stecca per persona.

Sul posto, in ausilio alla Municipale per la specificità della materia, è giunto successivamente anche il personale della Guardia di Finanza.

Le stecche di sigarette sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre uno dei due conducenti del bus è stato contravvenuto per il contrabbando di tabacchi con una sanzione di euro 23.736 ridotti a 7.912 se pagati entro 5 giorni.

Inoltre, in seguito all'esame dei dati scaricati dal tachigrafo, sono state elevate 2 violazioni per mancato riposo giornaliero nei confronti dell'altro conducente presente sul veicolo. I dati forniti dall’apparecchiatura hanno rilevato un riposo di sole 6 ore di invece delle 9 previste dagli accordi internazionali. L'importo della sanzione ammonta a un totale di 600 euro ed è stato immediatamente corrisposto agli agenti.