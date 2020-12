Lavori in corso: verso il ripristino del Guado Zucchea sul torrente Pellice

Sono iniziati il 9 novembre 2020 con le attività di preparazione delle aree di cantiere i lavori di ripristino del guado sul torrente Pellice in località Zucchea nel comune di Cavour, lungo la strada provinciale 152.

I lavori, finanziati dalla Città metropolitana di Torino per un importo complessivo di 450mila euro sono finalizzati al ripristino e miglioramento dell’efficienza idraulica del guado sul torrente Pellice lungo la Sp. 152.

La strada provinciale 152 collega il comune di Vigone con il comune di Cavour e attraversa, nel Comune di Cavour, il torrente Pellice. Questo attraversamento è da sempre realizzato mediante un guado, originariamente formato da tubi in acciaio zincato, di vari diametri, adagiati sul fondo e ricoperti da materiale alluvionale.

Nel 2001 l’allora Provincia di Torino aveva approvato e successivamente realizzato una sistemazione del guado mediante la realizzazione di una struttura più organica, che permettesse una maggior durata nei confronti dei fenomeni periodici di piena rispetto al guado originario, formata da tubi di grande diametro policentrici a placche in acciaio zincato, affiancati tra loro, 6 di dimensioni maggiori di circa 4,5 m posti ai lati e 32 di luce 2,9 m distribuiti uniformemente su tutto il guado. Il guado cosi realizzato aveva una lunghezza di 215 m circa.

Tuttavia, a partire dai fenomeni alluvionali che hanno caratterizzato la pianura torinese negli anni successivi alla sua realizzazione, e in particolare nel 2008, nel 2015 e nel 2018, la struttura ha subito dei danneggiamenti che ne hanno ridotto la capacità idraulica rispetto alle previsioni progettuali, causando interruzioni anche prolungate del transito e necessitando di interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Durante gli eventi di pioggia del novembre 2018, che non hanno assunto carattere particolarmente eccezionale, in corrispondenza del guado si è avuto un notevole accumulo di materiale legnoso trasportato dalla corrente che ha determinato una sormonto del corso d’acqua e conseguente asportazione della parte ripristinata nel 2016 e costituita solo più da materiale sciolto non protetta dai massi lapidei.

I lavori avviati a novembre 2020 hanno la duplice finalità di ripristinare le condizioni idrauliche del guado così come quello approvato nel 2001, cercando di migliorare il suo comportamento idraulico, non tanto in termini di maggiori portate, ma in termini di efficienza idraulica; infatti se le dimensione dei tubi originari agevolava in caso di piena il sormonto, cosa che si è dimostrata vera, i fenomeni alluvionali trascorsi hanno evidenziato come la scelta di utilizzare dei tubi di medie dimensioni (larghezza massima 2,8 m e altezza libera 1,75 m) non permette il passaggio delle parti legnose galleggianti trasportate dalla corrente. Anzi, tali materiali hanno la tendenza ad accumularsi e ostruire completamente le tubazioni esaltando l’effetto diga del guado e incrementando così il deposito dei sedimenti a monte del guado stesso.

A seguito di tutti gli eventi alluvionali e ai danneggiamenti, a oggi sono presenti solo più 21 fornici rispetto ai 38 originari, con una riduzione di circa il 60% della portata di deflusso.

Al fine di migliorare l’efficienza idraulica senza tuttavia modificare il profilo longitudinale e le quote del piano viabile (altezza di sfioro) verranno inseriti 9 nuovi scatolari in calcestruzzo di grandi dimensioni (4m di larghezza per 2,20 m di altezza), disposti affiancati, che oltre a ripristinare le portate di deflusso, dovrebbero agevolare il passaggio dei detriti legnosi, garantendo il mantenimento dell’efficienza idraulica.

La soluzione in fase di realizzazione si potrà integrare in una soluzione complessiva di riorganizzazione completa del guado che potrà prevede la creazione di parti di guado “fusibili” che possano danneggiarsi in modo programmato e di facile ripristino e creare un flusso preferenziale della corrente indirizzato verso il centro del guado, affiancando 6 nuovi elementi scatolari.

I lavori, affidati alla ditta Godino Escavazioni S.r.l., entreranno nel “vivo” a partire da lunedì 28 dicembre 2020 con la rimozione della parte di guado danneggiato e l’inizio della posa dei nuovi scatolari che sono attualmente in fase di consegna presso il cantiere.