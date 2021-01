Brucia il rosso a folle velocità e poi si ferma con una ruota bucata: arrestato in via Orvieto

Ha bruciato il rosso a folle velocità mentre percorreva via Breglio in direzione via Saorgio. Un comportamento pericolosissimo che ha subito messo sulle sue tracce una pattuglia della polizia che passava in quel momento e che ha dato il via all'inseguimento.

L'auto si è però fermata poco dopo, in via Orvieto: a bloccarla soprattutto una gomma ormai a terra, mentre la persona al volante - un uomo di 32 anni - era in chiaro stato di ebrezza. Con un tono di voce molto alto non solo ha aggredito e minacciato i poliziotti ripetutamente, ma ha anche tentato di corromperli offrendo loro 500 euro affinché non prendessero dei provvedimenti nei suoi confronti.



Convinto dal suo avvocato, chiamato al telefono, l'uomo si è poi sottoposto al test dell'etilometro, che puntualmente ha dato esito positivo. Nell’attesa per effettuare un nuovo controllo il giovane è andato in escandescenza, ha colpito con una manata al volto un agende spingendolo al suolo e ne è nata una colluttazione che è stata placata a fatica.



Il trentaduenne, pregiudicato è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, ma anche denunciato e multato per essere passato con il rosso.