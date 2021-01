Buoni taxi e Ncc, Comune e Regione al lavoro per estendere i voucher agli anziani

Un patto tra Comune e Regione perché a Torino vengano utilizzati i voucher taxi e Ncc: è quanto emerso dalla discussione dell’interpellanza presentata dal capogruppo della Lega Fabrizio Ricca. La volontà degli due enti è quella di trovare la soluzione migliore per usare i buoni prorogati nelle scorse settimane da Anci anche per il 2021.

Attualmente il decreto ministeriale prevede che i voucher taxi e Ncc vengano utilizzati da persone che hanno avuto una difficoltà tangibile legata al Covid. L’idea della Regione, sul modello Liguria, è quella di far si che tra i beneficiari vi siano gli over 65. Il motivo è presto detto: si tratta della categoria più esposta a rischi sanitari e non far prendere agli anziani un bus o un tram, può voler dire preservarne la salute.



La strada però è ancora lunga: nessuno, Liguria a parte, ha fino ad ora utilizzato i buoni taxi e Ncc. Per far si che il provvedimento, che darebbe anche una mano a un settore in ginocchio, diventi realtà, è necessario un cofinanziamento tra Comune e Regione.

Da qui la promessa dell’assessore Ricca alla collega Maria Lapietra, assessore ai Trasporti di Palazzo Civico: “Da domani potremolavorare insieme per individuare parametri comuni che potranno essere utili per utilizzare i voucher”.