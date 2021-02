La Provinciale 122 sarà più sicura grazie ad una rotatoria a Pavarolo

La pericolosità di alcuni incroci sulla Strada Provinciale 122 della Rezza potrà presto diminuire, grazie alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della confluenza con la Provinciale 4, nel territorio del Comune di Pavarolo. Una seconda rotatoria è in previsione circa 170 metri più a nord, in corrispondenza della confluenza tra le Provinciali 122 e 4 in direzione di Montaldo Torinese. Lo ha annunciato il Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici, Fabio Bianco, rispondendo ad una interrogazione dei rappresentanti della lista “Città di città”, illustrata dal Consigliere Silvio Magliano.