Inaugurato il primo parcheggio smart per persone con disabilità, Appendino: “Innovazione che migliora la qualità della vita”

Una sperimentazione che potrà portare molti benefici alla mobilità delle persone con disabilità: è stato inaugurato oggi davanti all'ospedale Cottolengo, infatti, il primo parcheggio smart riservato.

Il progetto, ribattezzato DEPS (Disabled Easy Parking System) e sviluppato da IOT Solutions nell'ambito di Torino City Lab, attraverso un'applicazione in grado di ricevere informazioni da un apposito sistema di sensori e antenne permetterà di verificare in tempo reale la presenza di posti liberi. In caso di occupazione non corretta dei parcheggi verrà anche inviata una segnalazione alle forze dell'ordine.

A 'posare' ufficialmente il primo dei 130 stalli previsti dal progetto (il secondo è in largo Cibrario, ndr) è stata la sindaca Chiara Appendino, intervenuta insieme all'assessora ai trasporti Maria Lapietra: “Si tratta - ha dichiarato – di un'altra azione per abbattere le barriere architettoniche nella nostra città. Questo tipo di innovazione serve ad aumentare la qualità della vita ma anche per rilevare le sanzioni da applicare: migliorare la mobilità delle persone con disabilità e, contemporaneamente, far rispettare le regole ci dimostra come la tecnologia possa essere al servizio della comunità”.

L'azienda sviluppatrice si è avvalsa della collaborazione di diverse organizzazioni operanti nel mondo della disabilità e non solo. Tra queste CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà, Lions Distretto Ia1 – L.C. Stupinigi 2001, UICI - Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Torino e CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

“L'impiego di tecnologie innovative - ha commentato il disability manager del Comune Franco Lepore – va incentivato: se utilizzate in modo consapevole, possono migliorare la vita delle persone con disabilità”.