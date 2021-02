Metro, il Comune approva mozione per la copertura delle scale mobili

Le scale mobili della metropolitana, soprattutto le esterne, sono spesso mal funzionanti causa le intemperie e spesso per i lunghi tempi di attesa della manutenzione o per il protrarsi della disponibilità dei componenti di ricambio per le riparazioni necessarie.

Una mozione sul tema - primo firmatario Raffaele Petrarulo (Sicurezza e Legalità verso Forza Italia) - è stata approvata dal Consiglio comunale con 25 voti favorevoli e due astenuti.

L'atto chiede all'Amministrazione di intervenire con urgenza affinché si riabilitino le scale mobili e, in particolare, si elabori un progetto per la copertura delle scale mobili esterne come già effettuato in corso Inghilterra.

La mozione chiede si verifichi con la società incaricata alla manutenzione se i tempi e le modalità sono rispettati e di considerare l'idea di cercare sponsorizzazioni private da immettere sulle coperture esterne.