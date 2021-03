Ultimo giorno in zona gialla, ancora folla nel centro di Torino

La voglia di stare all'aria aperta, in una giornata quasi primaverile, il desiderio di godersi le ultime ore 'di libertà', prima del ritorno in zona arancione, hanno avuto la meglio sulla crescita dei contagi e il rischio della terza ondata del Covid.

Folla in centro e nei parchi

E così, nell'ultima domenica in giallo, tantissimi torinesi fin dalla mattina si sono riversati in centro, oltre ad affollare i parchi e le aree verdi. Piazza Vittorio era gremita questa mattina: controlli all'ingresso del mercato florovivaistico dove si sono formate lunghe code. Folla anche sotto i portici in via Po e in via Roma, con dehors presi d'assalto in molti punti di Torino.

Tranquilla, invece, la situazione nella notte nel quartiere Vanchiglia dove negli scorsi weekend decine di giovani si erano ritrovati in strada violando le norme anti Covid, tanto da costringere ad un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine nella serata di venerdì.

Rischio assembramenti

E sono temuti, per la fine del pomeriggio, anche gli assembramenti, con tanto di musica per gli ultimi aperitivi prima della chiusura dei locali. E dell'addio (almeno per due settimane) alla zona gialla.