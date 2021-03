Si chiama TInnGO, il progetto che punta a una mobilità smart, ma anche attenta alle donne e alle diversità

Si chiama TInnGO, ed è un'iniziativa europea finanziata nell’ambito del programma europeo H2020 il cui acronimo sta per Transport Innovation Gender Observatory: l'obiettivo che si pone è l’analisi della mobilità di specifiche categorie di utenti, in particolare donne, e la valutazione di iniziative che ne possano migliorare gli spostamenti. Più precisamente, TInnGO si propone di sviluppare strumenti e metodi per facilitare l'integrazione della dimensione di genere nell'ecosistema della smart mobility e supportare i decisori politici nella progettazione e attuazione di misure di mobilità sensibili al genere e alla diversità.