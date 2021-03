Nei controviali di corso San Maurizio in arrivo le corsie ciclabili

Una corsia ciclabile, con la segnaletica dedicata, nei controviali di corso San Maurizio. E’ questo l’ultimo intervento in ordine di tempo, approvato questa mattina dalla giunta Appendino, che prevede uno stanziamento da 115 mila euro.

Nel dettaglio - come spiega l’assessore alla Mobilità Maria Lapietra -verrà sistemato l’asfalto delle nuove piste ciclabili (dove è stato istituito il limite di 20Km/h), abbattute le barriere architettoniche di alcuni passaggi pedonali e adeguati una parte dei marciapiedi.

Lavori che si inseriscono in un piano più ampio per la mobilità dolce di Vanchiglia, che prevede aree pedonali e a traffico calmierato, quali zone 30 e vie residenziali, con gli ingressi al quartiere identificati da delle vere e proprie ‘porte di accesso’ con l’obiettivo di segnalarne l’ingresso.

Dal capogruppo comunale dei Moderati Silvio Magliano arriva l'invito ad inserire nell'elenco degli interventi la rimozione "nella pedonale di via Cesare Balbo della la moquette presso le Cancellate: una pavimentazione ricettacolo di sporcizia".

Sul tema delle ciclabili è intervenuta ieri la sindaca Chiara Appendino che, in un post, lo ha definito come una priorità dall’insediamento nel 2016. La prima cittadina sottolinea di aver pianificato il “ 50% in più di piste ciclabili. Quasi 100 Km, che per la prima volta coinvolgono anche i controviali della Città”.

“Abbiamo poi creato – aggiunge – le “Case Avanzate”, pensate per dare la priorità a bici e monopattini e permettere loro di porsi davanti alle auto in modo da partire prima ed evitare di respirare i gas di scarico”.

“E i cittadini rispondono positivamente, dal momento che i rilevamenti della Città confermano che cresce il numero di torinesi che scelgono la bici per i loro spostamenti” conclude Appendino.