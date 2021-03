Borgo Dora, rapina un supermercato e si dà alla fuga: arrestato un uomo di 39 anni

Lo hanno fermato dopo che si era dato alla fuga, aggredendo un addetto alla sicurezza del supermercato che aveva appena derubato. E' successo in borgo Dora, dove i carabinieri hanno arrestato un rumeno di 39 anni che aveva sottratto vari prodotti alimentari prima di cercare di scappare.

Era invece ai domiciliari - in corso XI febbraio - l'algerino di 46 anni che si è fatto sorprendere nuovamente alle prese con questioni di droga e dunque è stato portato in carcere.

Denuncia, infine, per un italiano di 66 anni che è stato trovato per strada con un coltello con 6 centimetri di lama, mentre due 19enni hanno subito la stessa sorte dopo essere stati trovati in possesso rispettivamente di 11 grammi di hashish e di una lametta metallica.