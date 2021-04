Dal 6 al 10 aprile chiusa la provinciale 22 “del Colle Forcola” a Coassolo

Per l'abbattimento di alberi pericolosi presenti lungo la Sp. 22 “del Colle Forcola” fra il km 19+000 e il km 19+900 nel Comune di Coassolo si rende necessaria la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e/o autorizzati, con deviazione del traffico su strade alternative segnalate in loco, dal 6 al 10 aprile 2021, con orario 8,30 - 18,30.

