Sfm5, Azione esprime "sconcerto" per il nuovo ritardo dei lavori sulla linea

"Per l’ennesima volta si constata l’inefficienza organizzativa del Comune di Torino che ha rallentato l’opera a causa della mancata approvazione di una variante urbanistica per consentire l'avvio dei lavori. Torino necessità di operatività fattiva e non certo di un dilatarsi sconcertante delle tempistiche per la realizzazione di opere pubbliche che rappresentano un servizio tanto atteso dalla comunità".

"I consiglieri comunali di Azione, nei comuni di Torino e Grugliasco, sono e continueranno ad essere, attivi al fine di sollecitare le amministrazioni coinvolte affinché venga puntualmente monitorato il problema e si attualizzino concretamente tutte le attività necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo".