L'emergenza sanitaria costringe Alpignano a celebrare in forma ridotta il 25 Aprile

Vista l'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione Comunale di Alpignano celebrerà in forma ridotta e in sicurezza il 76° anniversario della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo, onorando la memoria di coloro che persero la vita per garantire alle future generazioni libertà e democrazia.

Domenica 25 aprile la Commemorazione Ufficiale con ritrovo al Parco della Rimembranza (cimitero comunale) alle ore 9:30 per la deposizione delle corone di alloro. Interverranno: l'Assessore alla Cultura, Rossana Peraccio, la ConsultaGiovani Alpignano e il Sindaco, Steven Giuseppe Palmieri.

L'Anpi Alpignano, seguendo l'iniziativa "Strade di liberazione" dell'Anpi Nazionale, deporrà un tulipano rosso sotto alcune targhe simbolo che riportano i nomi di antifascisti e partigiani. Invitamo i cittadini a deporlo anche loro e ad esporre il Tricolore. Torna "Corri per la Libertà" in formato online, una sorta di maratona simbolica. I cittadini potranno inviare una foto con il Tricolore entro venerdì 23 aprile all'indirizzo mail urp@comune.alpignano.to.it e le foto saranno pubblicate sul sito comunale e sulla pagina facebook.

Altre iniziative: letture tratte dal libro "Diario Partigiano di Ada Gobetti", "Il nostro Tricolore" una raccolta foto degli studenti di Alpignano a cura del Comitato Genitori IC Alpignano e in ultimo l'intervista a Luciano Rosso, presidente dell'Anpi Alpignano e recentemente scomparso, testimone e partecipe dell'attività di suo padre e suo fratello nell'antifascismo e nella Resistenza, a cura dell'ANPI Alpignano.