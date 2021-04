Assoviaggi, Ciccarelli nuova presidente: “Siamo in ginocchio, accelerare sui vaccini per riprendere in sicurezza”

-80% di fatturato per le agenzie viaggio in Piemonte

Irene Ciccarelli è la nuova presidente di Assoviaggi Piemonte, l’associazione delle agenzie di viaggio aderente a Confesercenti. Quarantasei anni, da venticinque in attività nel settore turistico, attualmente è titolare di “Mondo 1942” a Torino. Rita La Torre è stata eletta vicepresidente.

“Il nostro - dice la neopresidente - è uno fra i settori più colpiti dall’emergenza Covid: da oltre un anno siamo praticamente fermi e ci vorrà parecchio tempo perché la ripresa si consolidi. Per questo va accelerata la campagna vaccinale, in modo da riaprire al più presto i canali da e per l’Italia. Siamo disponibili sin d’ora a un confronto con le istituzioni locali per la messa a punto di politiche di rilancio e promozione del nostro territorio. Le nostre agenzie sono un elemento essenziale di garanzia e di sicurezza per la clientela, specialmente in un periodo come questo”.

Sono circa 700 le agenzie di viaggio in Piemonte, per circa 2.000 addetti fra titolari e dipendenti, senza contare i collaboratori e gli agenti esterni: un mondo che nell’ultimo anno ha visto crollare il fatturato di oltre l’80% e al quale sono stati concessi ristori del tutto insufficienti. Anzi, molte agenzie sono ancora in attesa del contributo che doveva essere erogato dal ministero del Turismo”.