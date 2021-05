Il Circolo dei lettori riapre le sue sedi di Torino e Rivoli

IL CIRCOLO DELLA MUSICA DI RIVOLI

Vittima silente di questa nuova ondata, la musica ha patito e ha dovuto rallentare, l'esperienza dal vivo del concerto è difficilmente replicabile online. Perciò l'emozione del poter annunciare una nuova imminente programmazione musicale è immensa. Il Circolo della musica riapre i battenti venerdì 14 maggio con cinque appuntamenti dedicati alle tante sfaccettature del suono. Nel rispetto delle normative vigenti, l'apertura porte è fissata per le 19 e la fine concerti alle 21.30, un punto ristoro con drink e la possibilità di approfittare di un aperitivo / cena sarà collocato nell'area esterna della sala concerti.

Si riparte venerdì 14 con i Perturbazione che, con il cantautore Alessandro Casalis, presentano dal vivo (dis)amore, l'ottavo disco di studio, un concept album che si sviluppa attraverso il racconto di una storia d'amore. Dopo la presentazione della graphic novel Chi conosci davvero (BAO) tornano in formazione completa ed elettrificata per un concerto vero che abbatte silenzi, muri, distanza, dolori e assenze. Sono moltissimi gli ospiti di Gigi Giancursi che venerdì 21 maggio porta al Circolo della musica 49ers Acoustic Parade: un palco, moltissime storie e Giancursi che suona a turno con i musicisti con cui ha collaborato negli ultimi anni, per ritrovare quella coralità, seppur adattata, alla quale abbiamo dovuto rinunciare. Moltheni è considerato uno dei padri fondatori del movimento alternativo italiano degli ultimi vent'anni, un cantautore trasversale che giovedì 27 maggio incontra sul palco di Rivoli l'autore Daniele Celona.

Venerdì 4 giugno Giulio Frausin - bassista dei celebri Mellow Mood e tra i curatori dell’etichetta La Tempesta Dub - si dedica al folk acustico con il suo alter-ego cantauroriale The Sleeping Tree, portando sul palco canzoni nude che fanno della propria semplicità ed emotività un sorprendente punto di forza. Giovedì 10 giugno Pacifico è protagonista della serata "Un anno che pare sognato" in cui le canzoni del cantautore, tra cui Gli anni davanti - colonna sonora del fortunato film di Fabio Volo Genitori vs Influencers - si alternano a brevi monologhi, stralci di letture, dando forma ai pensieri confusi di quest'anno faticoso.