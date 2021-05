Nichelino, oggi il Polo delle Primarie sceglie il suo candidato sindaco

Il giorno tanto atteso, per chi non è sostenitore del sindaco Giampiero Tolardo o della coalizione di centrodestra guidata da Nicola Emma è arrivato.

A Nichelino oggi, domenica 23 maggio, il Polo delle Primarie, il terzo soggetto in campo in vista delle amministrative d'autunno, che conta sui fuoriusciti della giunta in carica, della lista D'Aveni, oltre a M5S, Rinnovamento Democratico (dell'ex sindaco Angelino Riggio) e i Verdi, che hanno deciso di aderire a questa nuova colazione, sceglierà il suo candidato sindaco.

Una poltrona per tre

In corsa due donne e un uomo: Francesca Polvere (consigliera comunale di opposizione), Sara Sibona (ex assessore della giunta Tolardo e oggi esponente di Rinnovamento Democratico) e Alessandro Tessarin (del gruppo Ricominciamo a volare). Fino ad oggi divisi e in competizione, ma dopo il voto delle Primarie, tutti e tre concordano nel dire che faranno fronte comune, puntando a raccogliere il voto di indecisi, senza partito e dei delusi dell'attuale maggioranza.

Si vota dalle 8 alle 20

Si voterà "nei pressi delle scuole", come è scritto su molti dei manifesti affissi in città e attraverso la pagina Facebook del Polo delle Primarie. I Cinque Stelle e i loro alleati avevano chiesto un'autorizzazione in Comune proprio per sistemare dei banchetti fuori dalle scuole, che era stata inizialmente negata. Poi, dopo un consulto tra la Polizia municipale e la Prefettura, è giunto l'ok per lo svolgimento della competizione elettorale.

Archiviate le polemiche che c'erano state fra il sindaco Tolardo e alcuni esponenti del Polo delle Primarie. Si voterà dalle 8 alle 20 nei gazebo allestiti all'esterno delle 10 scuole della città, già sedi di voto in occasione delle normali consultazioni elettorali: potranno votare anche i sedicenni. Il risultato è atteso in tarda serata.