Grugliasco, aperte le iscrizioni ai corsi per adulti del Cpia 5 per l'anno scolastico 2021-2022

Nella storica sede di via Olevano 81, a Grugliasco , quest’anno si alterneranno corsi tradizionali e novità per cercare di soddisfare le esigenze più disparate.

In primo luogo, i corsi istituzionali: l’Italiano per stranieri, dall’alfabetizzazione fino ai livelli più avanzati con la possibilità di sostenere gli esami CILS per le certificazioni ufficiali, il primo periodo (ex licenza media) per italiani e stranieri che fossero sprovvisti della licenza media, e il secondo periodo cioè corsi mirati al recupero e all’aggiornamento delle competenze di base finalizzati al proseguimento nelle scuole superiori fino al diploma raggiungibile anche in 3 anni.