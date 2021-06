Tragico incidente a Mappano, morto 62enne a bordo di uno scooter

Un uomo di 62 anni, residente a Torino, è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno, in via Reisina a Mappano a seguito di un tragico incidente stradale.

L'uomo era in sella ad uno scooter che per cause in fase di accertamento si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul colpo. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria.

La strada è stata chiusa per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso. Nei prati vicino a via Reisina è anche atterrato l'elicottero del 118 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.