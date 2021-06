Portici di carta a San Giovanni diventa “off” per tutta la città: tra gli ospiti anche lo storico web-star Alessandro Barbero

Portici di carta a San Giovanni diventa “off” per tutta la città

Cadrà nel giorno di San Giovanni la quattordicesima edizione di Portici di Carta, manifestazione libraria organizzata dal Comune di Torino con il Salone del Libro, che vedrà la presenza di 60 librerie e 68 case editrici per le vie del centro (piazza San Carlo, via Roma e piazza Carlo Felice, dalle 10 alle 23).

La novità del programma 'off'

Novità di quest’anno, il programma “off” dei giorni precedenti, dal 21 al 23 giugno, che anticiperà nelle varie circoscrizioni la manifestazione del 24 (Lingotto Fiere, Biblioteca Civica Centrale, Cumiana 15, Arena Teatro Monterosa, Giardini Sambuy, piazza Antonicelli, piazza Montanari e diverse librerie). Tutto a ingresso gratuito.

Edizione dedicata a Sepulveda

La dedica dell’edizione 2021 va a Luis Sepulveda, scomparso nell’aprile 2020, con diverse iniziative per bambini e ragazzi, come le azioni di pittura a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli ispirate a “La gabbianella e il gatto”. Sarà presente anche la storica traduttrice dell’autore cileno Ilde Carmignani, che ha pubblicato una biografia in sua memoria.

Tra gli ospiti attesi ai Portici, Alessandro Barbero con il suo ultimo libro, “Alabama”, in compagnia di Giuseppe Culicchia, il vicepresidente del Gruppo Abele Fabio Anibaldi Cantelli in dialogo con don Luigi Ciotti, poi Enrico Deaglio, che presenta il suo ultimo giallo sull’assalto a Capitol Hill, “Cose che voi umani”, e Massimo Novelli.

"Lo stesso entusiasmo dopo 15 anni"

Così Rocco Pinto, coordinatore dei librai torinesi e anima dei Portici: “Dopo 15 anni dalla prima edizione ritroviamo lo stesso entusiasmo di allora. Ci piacerebbe fare un’altra edizione anche in autunno, vedere Torino trasformata in Barcellona per la festa di San Jordi, una città invasa dai libri e dai fiori. Facciamo rete, costruiamo, questa ripartenza è fondamentale”.

Per l’accesso agli stand è previsto il rispetto delle norme anti Covid vigenti, con lo spazio di 2-3 metri tra le bancarelle, l’uso obbligatorio dei dispositivi di sicurezza e il distanziamento.

Portici di carta si aprirà il 24 con il ricordo di Antonella Biscetti, scomparsa ad aprile a 59 anni, ex coordinatrice di TorinoReteLibri. Tornano anche le passeggiate letterarie, un must della kernesse, e, ultima novità, una playlist Spotify, “Canzoni su Torino”, disponibile dal 20 giugno.