Linea 2, domani al via i sondaggi del terreno per il via ai lavori della metro

Domani, mercoledì 23 giugno, prenderanno il via i sondaggi del terreno per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, nel tratto da Rebaudengo al Politecnico . Ad annunciarlo, con un post su Facebook, la sindaca Chiara Appendino che spiega come saranno " circa 90 i punti di indagine geognostica, che verranno effettuati fra i 15 e i 40 metri di profondità ".

"Ogni cantiere avrà una durata massima di cinque giorni"

"Ogni cantiere - aggiunge - sarà al massimo di cinque giorni, per una durata complessiva dei carotaggi di un mese e mezzo, al termine del quale verranno elaborati i dati per la redazione del progetto". Un'operazione, come spiega Appendino, che "serve per verificare le caratteristiche del terreno e della falda acquifera sotterranea, prima dell'inizio dei lavori veri e propri per la costruzione della nuova infrastruttura".