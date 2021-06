Dal 24 giugno al Castello di Rivoli "La Risalita", il nuovo progetto artistico di Patrizio Di Massimo

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con la Città di Rivoli svela un nuovo progetto di Patrizio Di Massimo (Jesi, 1983) che fa parte del nuovo programma di commissioni site-specific per lo spazio pubblico della risalita meccanizzata, impianto inizialmente progettato per collegare il centro storico della città al piazzale del Castello.

Chiuso dal 2011, il percorso è stato riqualificato e reso accessibile in aree specifiche così da essere fruibile dalla comunità e diventare uno spazio espositivo senza precedenti, atto ad ospitare nuove opere d’arte contemporanea, appositamente commissionate dal Castello di Rivoli e visitabili dal giovedí alla domenica, dalle ore 11:30 alle ore 18:30.

Il primo progetto è a cura di Stella Bottai. Giovedí 24 giugno alle ore 16:00 nel Teatro del Museo è organizzato un incontro con l’artista in conversazione con Leonardo Caffo, filosofo in residenza al Castello. Alle ore 16:45 e 18:45 sono inoltre previste delle visite speciali de Il ciclo de La Risalita con l'artista e il curatore. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il pubblico è ammesso in Teatro e alle visite in numero limitato. Si prega di prenotare contattando lo 011 9565 213 o scrivere a educa@castellodirivoli.org.

Ideato da Patrizio Di Massimo appositamente per gli spazi della risalita meccanizzata di Rivoli e le quattro stazioni che la connotano, Il ciclo de La Risalita (2020) è stato realizzato con la preziosa e laboriosa tecnica dell’olio su tela, ispirandosi alla tradizione dei grandi cicli pittorici.

Articolato in quattro monumentali polittici, per un totale di 17 tele, esso è stato prodotto dall’artista con la collaborazione di Sara Bertin, Carola Blanco, Francesco Rocco Caputo, Francesco Isgrò, Khatereh Safajoo, Matilde Martinez, Giulia Polla, Sara Pirozza, Teresa Verrascina, studenti di Scenografia dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di una serie di laboratori ospitati da Combo a Torino.

Proprio come in un’antica bottega d’artista, Di Massimo ha coinvolto gli studenti in tutte le fasi della produzione, insegnando loro il proprio metodo a partire dalla fotografia dei personaggi e la composizione dei bozzetti, fino alla realizzazione pittorica vera e propria.