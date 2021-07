Moncalieri omaggia l'Italia campione d'Europa: per tutta la settimana municipio illuminato col tricolore

"Campioni d'Europa. Grazie azzurri!". Questa è la scritta che campeggia da ieri sera sul palazzo comunale di Moncalieri illuminato con il tricolore per rendere omaggio all'impresa dei ragazzi di Mancini a Wembley. Non solo Torino ha celebrato il trionfo della nazionale, ma anche la Città del Proclama, che già domenica per altro aveva colorato di bianco, rosso e verde la facciata del Comune, in occasione della finale (e dell'impegno di Berrettini a Wimbledon).

Videomapping e tricolore

Quel "forza ragazzi" era stato appositamente creato attraverso il videomapping, l'iniziativa lanciata in occasione di "Moncalieri ogni passo, una scoperta", che sta riscuotendo molto successo, richiamando in città turisti, oltre che residenti, che alle 22 in punto si vogliono godere lo spettacolo. Un vero e proprio show di alcuni minuti, affiancato da live, dj set, esibizioni di stand up comedy e tour guidati, che trasforma il centro storico di Moncalieri in un palcoscenico di musica, cultura e divertimento.

Tutti i giovedì, venerdì e sabato di luglio viene proiettato sulla facciata del palazzo del Comune in piazza Vittorio Emanuele II, uno spettacolo di videomapping della durata di 5 minuti che racconta la storia di Moncalieri, combinando immagini del passato e tecnologia in uno show di realtà aumentata ed effetti speciali.

Il tributo agli azzurri, aspettando Tokyo

"Moncalieri omaggia i Campioni d'Europa", ha detto il sindaco Paolo Montagna per spiegare la scelta di colorare il palazzo comunale. "Grazie ragazzi per le emozioni che ci avete regalato!". Un mese di emozioni e di vittorie il cui ricordo ci accompagnerà a lungo, sperando a breve di viverne altre, con l'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo, cui prenderanno parte tre alfieri moncalieresi: Alessandro Miressi, Daisy Osakue e Carlotta Gilli.