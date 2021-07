Flowers Festival, per il penultimo appuntamento Collegno si regala la musica "leggerissima" di ColapesceDimartino

Sono stati tra i trionfatori morali dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, finiti alle spalle dei Maneskin (che poi avrebbero vinto anche in Europa), ma con la capacità di collocare in classifica - e nella testa delle persone - un tormentone come "Musica Leggerissima" che ancora adesso viene fischiettato da chiunque, sovrappensiero.

Arrivano giovedì 22 luglio, alle 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno Colapescedimartino, ospiti del penultimo appuntamento del Flowers Festival, la rassegna estiva organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte.