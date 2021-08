Viabilità, l'ultimo "regalo" della Giunta Appendino: 1 milione di euro per i controviali ciclabili

Un milione di euro per la realizzazione dei controviali ciclabili lungo alcuni assi cittadini previsti dal Biciplan del 2013, utilizzabili in condivisione da auto, biciclette e monopattini attraverso la realizzazione di “case avanzate”, l’istituzione di limiti di velocità di 20 km/h, la realizzazione di corsie ciclabili.

In particolare, il progetto approvato questa mattina dalla Giunta Comunale, su proposta dell'assessora Maria Lapietra , prevede lungo corso Regina Margherita, tra Rondò Rivella e corso Principe Oddone la realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile su corsia riservata e altri con corsia ciclabile.

Un nuovo percorso ciclabile dalle diverse tipologie - pista ciclabile in sede protetta da cordolo, corsia ciclabile e tratti promiscui con limitazione della velocità a 20 km/h - troverà inoltre posto nel controviale di corso Potenza, tra corso Regina Margherita e via Lucento. Le opere, di completamento della circolare esterna di Torino della rete del Biciplan, consentiranno di collegare le piste ciclabili di corso Lecce con il nodo di largo Grosseto di prossima realizzazione e l'asse di corso Grosseto e via Lanzo (collegamento di livello metropolitano) verso Venaria Reale.