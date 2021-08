Il Comitato Boschetto di Nichelino si mobilita per i profughi afghani ospitati a Settimo

Nichelino è una delle città della provincia di Torino che ha offerto la sua disponibilità ad ospitare i profughi fuggiti dall'Afghanistan che da alcuni giorni sono ospitati dal centro Fenoglio di Settimo.

"Ne ospiteremo alcuni a Stupinigi"

Ma all'interno del Comune amministrato dal sindaco Giampiero Tolardo c'è chi ha già fatto passi concreti nelle ultime ore. Il comitato di quartiere Boschetto, in collaborazione con l’Associazione DonnaTea, ha iniziato una raccolta di indumenti per donne, uomini e bambini afgani, seguendo le indicazioni che erano state fornite dalla Croce Rossa, che gestisce il centro di Settimo. “Sappiamo che alcune di queste persone verranno ospitate a Stupinigi, che fa parte del nostro quartiere. Noi come sempre ci siamo per i meno fortunati", ha spiegato la presidente Laura Santospirito.

"Pronti a fare la nostra parte"

"Intanto queste persone necessitano di body e tutine 4-6mesi; pannolini 4-6 mesi e 2 anni - ha aggiunto la presidente del comitato Boschetto - oltre a shampoo e bagnoschiuma per bambini; crema per il cambio pannolini; salviette umide per il cambio pannolini; passeggini; omogeneizzati alla frutta, ciabatte e vestiti uomo/donna/bambini (dai 3 ai 15 anni). Noi siamo pronti a fare la nostra parte".