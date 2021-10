Campionati Europei dei Mestieri: c'è anche un torinese nella squadra che ha portato a casa tre medaglie

C'è anche un torinese, Roberto Annaloro, in gara per grafica multimediale nella squadra azzurra che torna dagli EuroSkills (i Campionati europei dei Mestieri) che hanno visto l'Italia prolungare questo 2021 ricco di soddisfazione nelle competizioni internazionali con tre medaglie.

L’evento, che ha coinvolto migliaia di spettatori ed è stato trasmesso in diretta dalla televisione nazionale austriaca, si è disputato a Graz: cinque giorni di manifestazione con oltre 25mila spettatori, di cui 10mila studenti.



I partecipanti erano oltre 400, provenienti da 20 Paesi, impegnati nelle competizioni in 48 mestieri. Per il team Italy il medagliere conta un argento nel mestiere

dell’acconciatura per l’altoatesina Lisa Marie Winding, un bronzo in costruzioni in muratura per l’altoatesino Simon Oberhauser e la medaglia d’eccellenza dell’altoatesino Dominik Miribung, in gara per pittura e decorazione.

Oltre ad Annaloro, la compagine (formata da 7 altoatesini e 5 ragazzi provenienti dalla nostra regione) aveva tra i piemontesi anche il docente cuneese Ludovico Gonella, che ha ottenuto il riconoscimento di deputy chief expert. In questo ruolo avrà una funzione di primo piano all’interno delle giurie internazionali che giudicheranno il mestiere di riparazione di autoveicoli ai prossimi campionati Europei dei mestieri, in programma nel 2023 a San Pietroburgo.





Sempre dal Piemonte arrivano Luca Buzziol, di Fossano (Cuneo), in riparazione

di autoveicoli; Raffaella Pia Ferro, di Borgomanero (Novara), in estetica; Umberto Prato, di Mondovì (Cuneo), in servizi per la ristorazione; Raffaele Spina, di Mondovì (Cuneo), in hotel reception.



A dominare il medagliere, però, è stata la Russia, con 32 medaglie e il primo posto finale, seguita dall'Austria padrona di casa, Francia, Germania e Svizzera. Il team Italy ha ora un anno per prepararsi ai campionati mondiali dei mestieri WorldSkills,

che si terranno dal 12 al 17 ottobre 2022 a Shangai, in Cina. Il Piemonte si sta già preparando a debuttare con quattro nuovi mestieri – ict specialists, industry 4.0, meccatronica, web development – grazie alla collaborazione con il sistema its

piemontese e ai suoi quattro docenti, che a Graz hanno fatto parte delle giurie internazionali.