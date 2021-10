Sparatoria in corso Venezia: grave un uomo

Un uomo è stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un’auto, in corso Venezia all’angolo con via Saorgio.

L’uomo, un cittadino di nazionalità albanese di 48 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. È in corso l’intervento della polizia.