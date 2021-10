A Torino più bus verso i cimiteri Monumentale e Parco per il ponte di Ognissanti

Verso Torino nord più passaggi del 19, 19N, 68 e 75

Verso il camposanto di Torino nord sarà intensificato il passaggio delle linee 19, 19N, il 68 (dal capolinea di via Frejus fino a via Catania, quindi percorre il perimetro del cimitero facendo fermate presso tutti gli ingressi e effettua capolinea in via Ravina. In direzione via Frejus transita in via Nievo, via Varano, corso Novara, via Catania proseguendo poi sul normale percorso della linea 68) e il 75 (da corso Novara svolta in corso Regio Parco, percorre via Zanella, via Varano, via Nievo e via Poliziano, per effettuare poi capolinea in via Ravina).