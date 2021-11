Il Politecnico si prepara a scacciare il cigno nero: "Impariamo a essere anti-fragili, salviamo il mondo" (FOTO e VIDEO)

Ad ascoltarlo, in un'aula magna non gremita (per motivi di sicurezza), ma sicuramente partecipata, le massime autorità civili e militari. Compreso il neo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , che qui "gioca in casa" essendo docente di Geologia proprio in queste aule. Presenti anche gli assessori Carlotta Salerno, Paolo Mazzoleni e Francesco Tresso .

Investire e prevenire (ma non solo)

"Vogliamo investire pesantemente sull'area informatica, che ha permesso di dare formazione a distanza, ma che sarà fondamentale anche in futuro. Anche i docenti, in questo, sono stati preziosissimi". E intanto, mentre si torna in presenza, accanto ai controlli del Green pass si è creato "un tamponificio", come lo definisce Saracco. "Vogliamo garantire la sicurezza e la salute di tutti: è indispensabile per tornare alla normalità".

Ma per la ricetta servono anche altri ingredienti: "Non colpi di genio, ma comportamenti consapevoli, anche per l'utilizzo dei fondi Pnrr in arrivo. E poi la cooperazione, come la cabina di regia che il sindaco Lo Russo ha descritto nei giorni scorsi". E ancora: "Siamo una società che ha impattato con la pandemia essendo iperfragile: ora non potremo più ragionare come si faceva prima. La sfida di salvare il mondo è una sfida da vincere".