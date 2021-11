Ronn Moss a Torino per Hoas: “Combinare moda e sostenibilità? E’ strada giusta”

Ronn Moss è tornato a Torino in occasione di Hoas, la quattro giorni dedicata alla moda sostenibile che si svolgerà al Lingotto Fiere fino al 29 novembre. “Mi piace molto la città - ha commentato l’attore di Los Angeles -.ha la sua storia. E’ stato interessante scoprire qualche anno fa che è stata la prima capitale di italia. Oggi mi sembra stia diventando un polo per la moda come Milano”.

Moss che per anni ha interpretato proprio il ruolo dello stilista Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, non si ritiene un vero proprio uomo di moda: “Per 25 anni sono stato un fashion designer, ma personalmente non mi sento un vero affezionato della moda. Dopo anni a fare quel ruolo, mi sono avvicinato molto e mi ha dato una nuova prospettiva”.

E sul tema dell’ecosostenibilità nella moda guarda al futuro: “Penso che combinare la moda e l’ecologia sia un’ottima cosa. Ma sono cambiamenti da fare un passo alla volta. Deve essere un processo, non può avvenire da in giorno all’altro. Le tecnologie non sono ancora a quel punto, ma ci arriveranno. Le persone devono essere però più coscienti e pronte ad accogliere il cambiamento. Da parte mia - aggiunge - cerco di riciclare il più possibile, ma credo sia importante che tutti facciamo la nostra parte giorno per giorno. L’altro giorno per esempio, nostra figlia ha preso un pezzo di immondizia dal mare, quello è stato il suo gesto quotidiano. Se facciamo tutti così possiamo fare la differenza".

La star californiana in questi giorni potrebbe visitare il Museo del Cinema anche in occasione del TFF in programma in città da domani "Ne ho sentito molto parlare vorrei vederlo dal vivo e spero vivamente di poterlo visitare".