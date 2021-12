Il Natale è arrivato in piazza Baldissera: la rotonda si accende con le luminarie

Il problema traffico in piazza Baldissera non è stato ancora risolto ma se decongestionare la rotonda appare un miraggio, residenti e commercianti che gravitano attorno allo snodo possono oggi trovare un motivo per sorridere: sono state infatti accese le luci di Natale.

Un piccolo grande segnale di attenzione. Le luminarie, per la prima volta in piazza Baldissera, porteranno il clima natalizio in uno dei punti più divisivi della città: la rotonda, simbolo delle auto in coda e dello smog, si veste per Natale e prova a lasciarsi alle spalle le polemiche.

“Tutti dicevano che era impossibile, poi arriva uno che non lo sa e lo fa: bellissime le luminarie su piazza Baldissera, un regalo da parte della Circoscrizione 5” commenta Carmela Ventra (Fdi), coordinatrice al Lavoro e alle Attività Produttive nella Circoscrizione 5, che ha fortemente voluto illuminare la piazza. “Un grazie va a chi nonostante la richiesta sembrasse folle, ha comunque condiviso questa idea: io condivido con voi questo risultato. Buon Natale a tutti” ha concluso Ventra.