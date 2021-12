Spazzatura a due passi dalla Porta Palatina: il cuore della vecchia città è una discarica a cielo aperto

Vecchi materassi, indumenti stracciati, decine di bottiglie e mucchi di spazzatura. Una piccola discarica a cielo aperto, con una vista eccezionale: la Porta Palatina.

A due passi da quello che secoli fa rappresentava il varco d’accesso alla civitas romana, oggi considerato tra i principali monumenti del capoluogo, il degrado lascia di stucco. Sorprende il torinese, figurarsi il turista, magari lo stesso che qualche giorno fa ha raggiunto il Piemonte per seguire i campioni del tennis e trascorrere qualche giorno in città.

In ogni tour che si rispetti, non può mancare la visita alla Porta Palatina e al Parco Archeologico che la circonda. Proprio qui, a due passi da piazza Castello, dal Duomo, nel cuore della vecchia Augusta Taurinorum, salendo la piccola collinetta d’erba che si affaccia su corso Regina Margherita, lo spettacolo è indecoroso. Un problema che gli ultimi sindaci non sono riusciti a risolvere, ma che in prossimità di grandi eventi sportivi, come le Atp Finals e la Coppa Davis, forse era il caso di affrontare.