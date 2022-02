Dj set nel dehors e nessun rispetto delle regole anti Covid: due locali chiusi per 5 giorni

Due locali pubblici torinesi sono stati chiusi per 5 giorni a causa di alcune infrazioni alle norme anti Covid. È successo nei giorni scorsi, a seguito di alcuni controlli effettuati dagli agenti della Polizia Municipale.



Circolo privato fuori norma

In particolare, all'alba di sabato mattina, per non aver rispettato le linee guida sulla normativa anti covid, un circolo privato di via Regaldi è stato chiuso per 5 giorni.