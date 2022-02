Caro energia, il sindaco Lo Russo spegne per protesta la Mole

" Il caro energia e il conseguente aumento delle bollette rischiano di mettere in grave crisi le casse pubbliche e anche quelle dei cittadini ". Lo dichiara il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , annunciando l’adesione alla campagna lanciata dal primo cittadino di Cento, Edoardo Accorsi , di spegnere un monumento per accendere un faro sull’emergenza energetica.

Si spegne la Mole

“Serve – continua - un intervento deciso e tempestivo del Governo a sostegno dei cittadini e dei Comuni italiani. Per questo domani alle 20 spegneremo la Mole Antonelliana per un’ora, in segno di solidarietà e di adesione alla campagna sostenuta dall’Anci nazionale".