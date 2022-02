Crollo montacarichi in corso Maroncelli, ancora gravi le condizioni dell'operaio

Restano gravi le condizioni di Abouelnour Abdelghani Hossma Abouelazi, l’operaio di 26 anni rimasto ferito venerdì scorso in un incidente in un cantiere edile in corso Maroncelli 42. A chiarirlo l’assessore comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero, rispondendo in Consiglio Comunale alla richiesta di comunicazione presentata dal consigliere di Torino Bellissima Giuseppe Iannò.

Attrezzatura nuova

Il 26enne egiziano è caduto dal quarto piano del condominio, mentre stava assemblando l’ascensore sui ponteggi montati per il rifacimento della facciata. “Il cantiere – ha spiegato Pentenero -era dotato di attrezzatura nuova, usata per la prima come ci ha confermato il titolare dell’azienda. Non risultano domande di concessioni edilizie, in quanto si tratta del rifacimento di una facciata, mentre ci sono le documentazioni per l’occupazione del suolo pubblico e l’insediamento del cantiere”.

Ancora in terapia intensiva

L’operaio, che è stato trasportato in codice rosso al Cto, versa in condizioni difficili ed è ancora in terapia intensiva. Il cantiere è stato sequestrato.