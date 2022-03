Extinction Rebellion, le attiviste si spogliano davanti al Consiglio regionale: "Nude contro le vostre menzogne" [FOTO e VIDEO]

Nude il giorno della Festa contro la violenza sulle donne: alcune attiviste del movimento per il clima Extinction Rebellion si sono spogliate, restando a seno scoperto, davanti all'ingresso di Palazzo Lascaris dove stava per iniziare la seduta odierna del Consiglio Regionale.

Un gesto simbolico per sensibilizzare su come le donne subiscano maggiormente le conseguenze della crisi ecoclimatica. All'arrivo dei vari consiglieri, tra le 9 e le 10, le attiviste sono rimaste immobili, cantando o intonando cori. Sui loro corpi, scritte come "Stupro climatico", "ingiustizia climatica", "abuso climatico", in rappresentanza di tutte le donne che, in ogni parte del mondo, subiscono sui loro stessi corpi gli effetti della crisi ecoclimatica. Ciascuna delle attiviste aveva tra i capelli e in vita una fascia fucsia, il colore simbolo di Non Una Di Meno, movimento transfemminista internazionale che ha lanciato lo sciopero e la mobilitazione in occasione della giornata mondiale della donna [LEGGI QUI].

"Qualche settimana fa - ha urlato al megafono una delle attiviste - durante il Consiglio Regionale aperto sullo stato di emergenza ecoclimatica, la maggioranza del Consiglio ha approvato tre atti di indirizzo politico che incentivano la Regione Piemonte e l’Italia intera a investire su nucleare, gas fossile e termovalorizzatori. In uno scenario in cui il mondo si proietta a un aumento della temperatura di almeno 2 gradi centigradi, e la comunità scientifica mette continuamente in evidenza come le conseguenze siano estremamente maggiori nei confronti delle donne, questi tre atti di indirizzo rappresentano una violenza nei confronti di tutte le donne di questa regione".

L'emergenza ecoclimatica, infatti, impatta in maniera devastante sulle vite delle donne di tutto il mondo. Secondo un recente rapporto dell'ONU, l'80% dei rifugiati climatici risultano essere donne. Già nel 2020, l'metteva in evidenza come gli shock climatici, le pandemie e il degrado ambientale stiano portando a un aumento dei casi di violenza, stupri e una maggiore povertà rispetto gli uomini. Nel 2021, per esempio, si stima che gli eventi climatici estremi abbiano impedito ad almeno quattro milioni di ragazze nei paesi a basso e medio reddito di completare la loro istruzione. "Sono quindi soprattutto le donne - insistono le attiviste - a subire gli effetti della crisi climatica. Non più solo nel sud del mondo, ma anche nei nostri paesi e nelle nostre città. Sebbene il progressivo degradarsi delle condizioni ambientali comporti serie conseguenze per ogni essere umano, esso impatta maggiormente sui segmenti più fragili e oppressi delle società".