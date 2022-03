Senegalese trovato morto sul ballatoio, in corso i rilievi della scientifica: dubbi sulle cause del decesso [VIDEO]

È una tragedia avvolta nel mistero quella che si è consumata questa mattina in via Ciamarella 26, a Torino, nel cuore di Borgo Vittoria. Un cittadino senegalese di 47 anni è stato ritrovato morto, steso a terra, sul ballatoio del primo piano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, oltre alla scientifica per i rilievi del caso. La dinamica non è stata ancora accertata. Una prima ipotesi, la più probabile, è che l’uomo sia caduto accidentalmente, forse a causa di un boccone rimasto bloccato in gola e abbia poi battuto la testa. Così si spiegherebbe la pozza di sangue formatasi nel cortile, proprio sotto il cadavere dell’uomo. Un’ altra ipotesi invece è che il 47enne senegalese sia stato ucciso: l’appartamento di fianco, infatti, è stato ritrovato aperto e messo a soqquadro.

Sarà quindi determinante l’autopsia per risalire con certezza alle cause della morte dell’uomo. I vicini di casa non avrebbero sentito litigi o altri rumori particolari. "Non lo conoscevamo - ha raccontato un residente - sapevamo che in quella casa viveva una donna". I carabinieri hanno trovato l'appartamento in cui l'uomo si trovava a soqquadro e, sul tavolo, un pasto non ancora finito.