Nichelino, i comitati di quartiere in prima fila per gli aiuti ai profughi ucraini

Nichelino era scesa in piazza per manifestare contro l'orrore della guerra già venerdì 25 febbraio, un giorno e mezzo dopo l'inizio dell'attacco russo all'Ucraina, con una manifestazione capace di raccogliere alcune centinaia di presenti, mentre il Palazzo Comunale era illuminato di giallo e azzurro.

L'impegno dei Comitati di Quartiere

In Città, intanto, continua l’impegno per aiutare nella raccolta di beni di prima necessità da distribuire alla popolazione ucraina, in fuga dal conflitto. I Comitati di quartiere si sono messi in prima linea per dare il loro contributo in determinati giorni e orari.

Questo il dettaglio di dove e quando poter donare cibo e generi primari per donne e bambini:

Quartiere Boschetto piazza Pertini: tutti i giorni dalle 17 alle 18

Quartiere Castello via Turati: da martedì 8 marzo tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18

Quartiere Kennedy piazza Maria Teresa di Calcutta: dal martedì al venerdì 16-19

Quartiere Oltrestazione: tutti i giorni 14,30 alle 20.