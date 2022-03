"Impossibile riattivare le fermate bus su via Genova": doccia fredda per i residenti di Nizza Millefonti

"Impossibile riattivare fermate bus via Genova": doccia fredda per i residenti di Nizza Millefonti

Le fermate bus 58 (Beinette) su via Nizza e 60 (Beinette) su via Genova non verranno riattivate. È arrivata per bocca di Gtt la doccia fredda per i 216 residenti di Nizza Millefonti che avevano sottoscritto la petizione per chiedere di riattivare i due arresti, cancellati dall'arrivo della metropolitana fino a piazza Bengasi.

Le modifiche ai bus

Il prolungamento ha determinato modifiche al trasporto pubblico, con l'introduzione del nuovo 63/ che collega via Negarville a piazza Solferino ricalcano in parte il vecchio percorso del 18. Gtt ha poi cancellato la linea 1 e rimodulato il tracciato della linea 35, tagliando però di fatto fuori l'area compresa tra via Vinovo e piazza Bengasi. Una cancellazione che ha colpito soprattutto la popolazione anziana, con problemi di deambulazione e che con difficoltà fatica ad usare la metro.

63/ più frequente

"La fermata metro in piazza Bengasi - ha spiegato l'azienda di corso Turati - è la terza per volume, dopo Porta Nuova e XVIII Dicembre: la frequenza dei convogli è di 2 minuti e la tratta Porta Nuova-Bengasi viene fatta in 10 minuti. Con questa logica è stato rifatto il percorso del 63/, con passaggi incrementati e scesi da 20 a 10 minuti, così come l'8".

8 troppo lungo per la svolta

Modifiche al tracciato che impediscono la riattivazione delle due fermate. Deviare infatti il 63/ su via Genova, dove sono presenti quattro incroci con semafori senza priorità per i mezzi pubblici, farebbe allungare i tempi di percorrenza di circa 8 minuti. Troppi, alla luce della volontà di velocizzare questa linea. Impossibile poi fare passare l'8, gestito con mezzi lunghi da 18 metri, che non potrebbero effettuare la svolta da via Passo Buole in via Nizza.