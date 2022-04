Dimentica le chiavi e cerca di arrampicarsi al quarto piano, 34enne di Moncalieri precipita e finisce al Cto

Il personale del residence aveva chiamato i carabinieri di Moncalieri, pensando si trattasse di un ladro che stava provando a salire ai piani superiori per tentare un furto. Invece il protagonista di questa acrobazia era un 34enne residente in via Maroncelli, che aveva dimenticato le chiavi a casa e stava cercando di rientrare in qualche modo, passando attraverso i balconi del vicino hotel.

L'operazione, però, non è andata a buon fine, l'uomo è precipitato a terra, riportando ferite e contusioni varie, così quando sono giunti i militari dell'Arma, assieme al personale del residence, è stato immediatamente chiamato il 118. Ed è emersa la verità dei fatti

Trasportato al Cto, il 34nne moncalierese non sarebbe in pericolo di vita, anche se si è procurato diversi traumi.