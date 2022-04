Una raccolta fondi per cambiare il futuro dei bambini delle scuole Aurora e Parini

Già aiutati 25 bambini

Julia e Paul fanno parte dei 576 bambini che frequentano le scuole elementari Parini e Aurora, nel quartiere Aurora della Circoscrizione 7. Per loro, come per molti loro compagni che provengono da famiglie straniere, il problema principale è la scarsa conoscenza della lingua italiana, che rende difficili le comunicazioni con i loro compagni e insegnanti e può causare problemi scolastici e relazionali.

Raccolta fondi

Per questo la cooperativa Zenith sta realizzando in questi istituti il progetto Aurora Children Lab, per offrire a ogni bambino uno spazio di ascolto nel doposcuola, oltre ad un contestuale aiuto alle famiglie nel rapporto con la scuola e con gli insegnanti. Da dicembre gli educatori hanno già aiutato 25 bambini: l'obiettivo però è di ampliare il progetto.

Per questo, la Cooperativa Zenith ha lanciato una raccolta fondi aperta a tutta la città di Torino, con la quale sostenere i costi del progetto per farlo continuare. Chiunque desideri contribuire può visitare il sito, oppure chiamare il 3666711794 per avere maggiori informazioni.