Dal 2 maggio la Piscina Lido riapre al pubblico

La piscina Lido riapre al pubblico da lunedì 2 maggio. Proprio in tempo per la stagione estiva sono infatti terminati i lavori straordinari sul fondale da cui si erano sollevate alcune piastrelle. Con l'occasione è stata anche ripristinato il regolatore della temperatura che aveva subito un guasto.

I lavori iniziati a metà gennaio dovevano terminare verso metà aprile. E così è stato.

"Abbiamo già comunicato tutto alle associazioni che potranno riprendere così le attività" spiega la coordinatrice Francesca Varesio.

Durante la stagione estiva tuttavia la piscina subirà altri interventi: si dovranno rifare i bagni e gli spogliatoi, lavori già programmati ma che limiteranno l'uso della piscina al solo nuoto libero e ai centri estivi. I lavori saranno fatti su uno spogliatoio per volta in modo da avere sempre disponibili metà spogliatoi che saranno a loro volta suddivisi per consentire il cambio sia agli uomini che alle donne. "Questi interventi ci restituiranno una piscina ancora più bella e funzionale, sono stati programmati in modo da creare meno disagio possibile, ma comunque si è deciso di limitarla al solo nuovo libero. Per questo la corsia a bordo vasca sarà dedicata alle persone più fragili, con disabilità o mamme in gravidanza, e una giornata sarà dedicata ai centri estivi che rientrano nel progetto Iter".



Intanto sul sito della Circoscrizione 8 è stato pubblicato da qualche giorno l’avviso per la gestione della prossima stagione sportiva che andrà dal 3 ottobre al 23 maggio 2023. Gli interessati potranno fare domanda fino al 23 maggio 2022.