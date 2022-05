Effetto Eurovision a Torino: i Rasmus rilanciano "In the Shadow" in piazza Castello [VIDEO]

Un tuffo nel passato di quasi vent'anni, per chi passeggiava in queste ore in piazza Castello. Davanti al palazzo della Regione, infatti, strumenti, microfono e amplificatori in mano, quattro ragazzi si sono esibiti per i passanti.



Non una band qualunque, però: erano i Rasmus, in città per difendere i colori della Finlandia a Eurovision, che hanno riproposto "In the shadow", la hit che li ha portati alla ribalta nel 2003, in un mix di pop rock che strizzava l'occhio alle atmosfere dark che tanto piacciono in Scandinavia, quando si parla di musica.





Una sorpresa, si direbbe un flash-mob ormai, che da un lato restituisce il gusto della musica e dalla passione per suonare alla strada, ma dall'altro spiega bene in quale cornice si stia calando sempre di più la città di Torino, pronta a ospitare l'edizione 2022 di Eurovision.Appuntamento a partire dal 10 maggio al PalaIsozaki. Ma occhi aperti: in città potrebbero succedere cose.