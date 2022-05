Il report di Indire promuove numerosi istituti tecnici piemontesi

Il sistema piemontese vanta sette Fondazioni con rispettivi corsi, ciascuna eccellente nel proprio settore: ITS AGROALIMENTARE, ITS AEROSPAZIO E MECCATRONICA, ITS ICT, ITS TESSILE E ABBIGLIAMENTO, ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE DELLA VITA, ITS TURISMO E ATTIVITÀ CULTURALI, ITS EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA ECOSOSTENIBILE.

Tutte e sette le Fondazioni piemontesi hanno almeno un corso in fascia premiata. L’ITS AEROSPAZIO E MECCATRONICA si classifica al primo posto con il corso per Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici-meccatronica per l’aerospazio con un punteggio di 94,37, un indice di efficacia pari a 99,31, 28 allievi diplomati e il 27,2 di occupati. L’ITS ICT con il corso per Tecnico Superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione ICT Scurity Specialist emerge nella classifica per il più alto indice di efficacia a livello nazionale con un punteggio di 87,98 e un’efficacia del 99,35, tra i 26 diplomati in 25 hanno trovato occupazione, uno proseguirà gli studi presso l’università. L’ITS ENERGIA PIEMONTE con il corso per Tecnico Superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici è il miglior corso nel settore dell’energia in Italia. Seguono a ruota l’ITS TESSILE E ABBIGLIAMENTO con il corso per Tecnico Superiore di prodotto, progettazione tessile/maglieria e design per il settore tessile, abbigliamento e moda; ITS TURISMO E ATTIVITÀ CULTURALI con il corso per Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali, l’ITS AGROALIMENTARE con il corso per Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali-trasformazione ortofrutticola e l’ITS BIOTECONOLOGIE con il corso per Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.